Марка Уизерса не стало из-за болезни, с которой он боролся долгое время.

Известный американский актер Марк Уизерс, сыгравший в знаменитых сериалах "Очень странные дела" и "Династия", умер. Жизнь кинозвезды оборвалась из-за неизлечимой болезни, с которой он боролся долгое время.

Трагическую весть сообщили дочь артистка Джесси, пишет издание Daily Mail. На момент смерти знаменитости было 77 лет. Сердце отца, по словам женщины, перестало биться еще 22 ноября. Однако сообщить страшную новость она решилась лишь сейчас. Оказалось, что Марк длительное время боролся с раком поджелудочной железы.

"Он противостоял своей болезни с той же силой и достоинством, с которыми подходил к своему творчеству. Он оставил в наследство много тепла, юмора и преданности, а также у него была непревзойденная способность делать каждую роль незабываемой. Коллеги, друзья и поклонники с теплотой будут вспоминать талант и преданность Марка индустрии", - поделилась Джесси.

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Впервые на экранах Уизерс появился в 1970-х годах. Его карьера началась с малоизвестных картин, которые не принесли ему признание и славу. Однако уже в 1981 году произошел настоящий прорыв в его карьере. Тогда актер сыграл роль Теда Динарда в мыльной опере "Династия".

Участие в картине сделало его популярным, после чего его приглашали в другие проекты, в частности, "Глупцы из Хаззарда", "Ремингтон Стил", "Супруги Гард" и другие. Там он преимущественно перевоплощался во второстепенных персонажей. Уже в 1987 году Марк появился в телевизионной драме "Дни нашей жизни", после которой взял паузу в карьере.

В 2001 году, когда артист снова начал участвовать в съемках, ему предложили присоединиться к созданию лент "Фрейзер" и "Криминалисты: мыслить как преступник". Последним и наиболее известным сериалом Уизерса стал "Очень странные дела". В нем он сыграл роль Гарри.

Напомним, ранее умерла актриса фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная. На момент смерти ей было 84 года.

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