Елена поддержала выбор Зои.

Известная украинская продюсер Елена Мозговая впервые прокомментировала признание своей 30-летней дочери Зои, которая рассказала, что она нетрадиционной ориентации. Знаменитость публично поддержала родного человека и пожелала ей не обращать внимание на осуждение общества.

Своим комментарием относительно каминг-аута дочери Мозговая поделилась в Instagram Зои. Дочь продюсера рассказала, что после признания она получила немало приятных слов от подписчиков, но и были те, кто критиковал ее.

Гневные комментарии хейтеры писали не только Зое, но и ее семье. Однако женщина говорит, что осуждение со стороны общества не обижает ее. Она отметила, что люди до сих пор живут в рамках и они боятся отказаться от навязанных стереотипов.

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"Многие люди поблагодарили меня за смелость сказать, как есть, потому что они боятся сделать так же. Боятся потому, что большая часть общества живет советским прошлым и мыслит стереотипами, которые уже много лет не только осуждаются, а даже наказываются законом в свободном мире. Быть собой и открыто любить того, кого хочешь, и делать так, как считаешь нужным, пока, к сожалению, в Украине достаточно трудно, а в некоторых случаях невозможно. Социальная модель общества построена так примитивно, что люди до сих пор считают, что могут навязывать свои правила и вмешиваться в жизнь других", - отметила Зоя.

Под постом женщины своими мыслями поделилась и сама продюсер. Она поддержала дочь и посоветовала ей не расстраиваться из-за слов хейтеров. Елена пожелала Зое быть счастливой, а она сама постарается делать все возможное, чтобы дочь такой и чувствовала себя.

"Солнышко, будь счастлива! Не обращай внимания на хейтеров. Они несчастные люди, с отсутствием сознательной и наполненной жизни, поэтому и лезут к другому. Люблю тебя и всегда рядом!" - подчеркнула Мозговая.

Напомним, ранее Александр Пономарев высказался о каминг-ауте 30-летней дочери от Мозговой.

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