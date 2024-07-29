Женщина замиловала кадрами с избранницей.

Старшая дочь известного украинского продюсера Елены Мозговой - 30-летняя Зоя - сделала каминг-аут. Она показала свою избранницу и призналась ей в любви.

Впервые о своей нетрадиционной ориентации Зоя решила сообщить в Instagram. Она опубликовала кадры со своей девушкой Юлией. На видео женщины нежно обнимаются и целуются на фоне невероятных пейзажей. Влюбленные отправились на отдых в Швейцарию.

В подписи к фото Зоя призналась, что у нее нетрадиционная сексуальная ориентация. Женщина поблагодарила любимую за их отношения и за то, что она дарит ей ощущение уюта и дома. Дочь Мозговой не скрывает, что признание было сложным для нее, но сейчас она счастлива, что решилась на это.

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"Я чувствую внутреннее открытое пространство, чтобы разделить большую радость жизни и сделать каминг-аут. Мое сердце наполнено любовью, спасибо тебе за этот год и ощущение дома внутри. За прекрасную жизнь, нашу семью, помощь и поддержку в самом важном путешествии жизни во внутренний мир. Это может показаться банальным, но иногда самые простые вещи, такие как открыться и поделиться тем, что внутри, сначала являются самыми тяжелыми, но потом становятся прекрасными. Занимайтесь любовью, а не войной!" - подчеркнула Зоя.

Напомним, ранее продюсер "Голоса страны" и "Танцев со звездами" Владимир Завадюк сделал каминг-аут. Он рассказал о своем избраннике.

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