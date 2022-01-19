Пара не стесняется проявлять свои чувства на публике.

17-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой - Мария - пришла на день рождения своей мамы с молодым человеком Денисом.

Так, во время празднования Маша сделала фотографию с возлюбленным, на которой позировала в красном блестящем костюме и черном галстуке. Также она сделала высокий хвост и дополнила дерзкий образ серьгами-кольцами.

А вот сам Денис предстал в черных штанах и белой футболке, поверх которой надел клетчатую рубашку.

Читайте также"Холостячка" Огневич рассказала о курортном романеОтметим, что влюбленные часто вместе появляются на публике, хотя в своем Instagram Маша редко показывает фото со своим возлюбленным. При этом недавно девушка показала снимок, на котором целуется с Денисом.

Напомним, ранее Маша Полякова раскрыла стоимость своей рекламы в Instagram.

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