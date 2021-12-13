16-летняя Маша Полякова уже поставила личный рекорд - за неделю ей удалось заработать 10 тысяч гривень.

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 16-летняя Маша, активно развивает свою страницу в Instagram и нередко эпатирует публику. Девушка снимает на видео танцы в белье, поцелуи с парнем и часто "грешит" матерными высказываниями.

Оказалось, все это дочь Поляковой делает не просто так. Провокационные посты поднимают активность на ее странице, после чего она зарабатывает на рекламе в своем профиле.

Маша Полякова раскрыла стоимость рекламы у себя в Instagram. Девушка зарабатывает неплохие деньги и уже поставила личный рекорд - за неделю ей удалось заработать 10 тысяч гривень.

В программе "Звездный путь" дочь певицы рассказала, что реклама в Stories стоит 1,5 тысячи гривень, а пост она оценила на одну тысячу дороже. Реклама от Маши Поляковой уже пользуется спросом, недавно она подняла прайс так как на ее странице выросли охваты.

Так, на каждой из Stories у дочери Поляковой уже собирается более 40 тысяч просмотров, а посты просматривают минимум 100 тысяч пользователей. 16-летняя девушка планирует и дальше развивать свой Instagram, она мечтает о миллионной аудитории. На зависть всем "простым смертным", которые критикуют ее в комментариях, Маша Полякова не боится хейтеров и с гордостью рассказывает о своем заработке.

Напомним, недавно стало известно, что дочь Оли Поляковой снова попала в больницу.

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Автор: Полина Кузенко