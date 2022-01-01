Девушка позировала в объятиях любимого в эффектном аутфите.

Дочь украинской певицы Оле Поляковой 16-летняя Маша поделилась новой фотографией со своим бойфрендом. На фото девушка страстно поцеловалась с парнем.

Фото появилось в Instagram девушки.

Маша Полякова показала поклонникам новую фотографию с любимым накануне Нового года.

"Люблю тебя", - лаконично написала Маша.

Читайте также"Знаете, сколько прыщей бывает": 16-летняя дочь Поляковой призналась в злоупотреблении фотошопомДевушка позирует красному атласному платью в объятиях бойфренда. Свой образ она довершила ярким макияжем с акцентом на глаза и губы. В то же время избранник девушки позировал в белом костюме.

Фолловеры дочери Поляковой разделились во мнениях относительно пары. Одни считают ее гармоничной, а другие критикуют девушку за выбор любимого.

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой раскрыла стоимость своей рекламы в Instagram. 16-летняя Маша даже поставила личный рекорд - за неделю ей удалось заработать 10 тысяч гривен.

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