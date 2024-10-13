Тимур учится одновременно в двух школах.

Сын известной украинской балерины Екатерины Кухар и ее первого мужа - 15-летний Тимур - переехал за границу. Парень получает образование одновременно в двух школах - американской и украинской - и уже поделился первыми достижениями в учебе.

С 1 сентября этого года Тимур живет в США. Как поделился звездный сын в интервью Fpost, он адаптируется к новой жизни за рубежом. По словам парня, он скучает по родине и родным, но у него на это почти нет времени, поскольку он сосредоточен на учебе.

Подросток не скрывает, что ему сложно совмещать обучение сразу в двух школах, но он был готов к этому.

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"Переехал 1 сентября и пока пытаюсь привыкнуть к новому ритму жизни. Уже начинаю адаптироваться, но самое трудное - это просыпаться в школу. Очень скучаю по Киеву и по родным. Одним из самых больших вызовов для меня сейчас является обучение в двух школах одновременно: в США и в Украине. Это немного напряженно, но я всегда ищу вызовы, это меня мотивирует", - отметил Тимур.

Сейчас сын знаменитости интересуется бизнесом, экономикой и недвижимостью. Но у мальчика есть и хобби. Вне учебы Тимур любит заниматься спортом. В частности, он выделяет время, чтобы поиграть в футбол, баскетбол и большой теннис.

"Я выбрал предметы, которые мне интересны: испанский язык, математику, маркетинг, экономику, бизнес, физкультуру и биологию. Больше всего интересуюсь всем, что касается недвижимости, экономики и бизнеса. Это сферы, которые действительно увлекают меня. Вне школы большую часть времени посвящаю спорту: занимаюсь футболом, баскетболом и большим теннисом", - добавил Тимур.

К слову, Кухар также воспитывает 9-летнюю дочь Анастасию. Девочка пока живет вместе с мамой и учится в киевской школе.

Напомним, ранее Екатерина Кухар после развода со Стояновым закрутила новый роман. Балерина показала своего нового бойфренда.

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