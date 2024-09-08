Балерина показала своего нового бойфренда.

Известная украинская танцовщица, прима Национальной оперы Украины Екатерина Кухар намекнула на новый роман. Артистка показала своего нового избранника и поделилась кадрами с ним.

Еще в 2023 году ходили слухи о возможном разводе Кухар с артистом балета Александром Стояновым. Дело в том, что звездные супруги не появляются вместе на светских мероприятиях и не публикуют совместные фото в соцсетях. Стоянов намекал на разрыв отношений с Кухар. Он называл ее только "матерью его детей", что вызвало немало подозрений у поклонников.

Сама Екатерина не комментирует личную жизнь, однако сегодня она неожиданно опубликовала видео, которым подогрела слухи о разрыве с артистом. В своем Instagram она поделилась видео, в котором показала лучшие моменты лета.

Видео дня

На кадрах она засветила мужчину, который, вероятно, является ее новым бойфрендом. Судя по видео, Екатерина немало времени проводила в компании мужчины, а на одном из роликов они даже прогуливались, держась за руки. Пара вместе отдыхала за границей.

"После всех событий этой недели возникает желание окунуться в приятные воспоминания о лете, ведь это было, как маленькая жизнь с победами и разочарованиями, работой и отдыхом, влюбленностью, детьми, друзьями, прогулками по любимому городу и кучей новых знакомств! В наше сложное время все эти вещи ценишь втрое больше", - написала балерина.

Сейчас Кухар не подтвердила слухи о новом романе и не стала раскрывать, кем именно является загадочный мужчина на видео.

Напомним, ранее Екатерина Кухар показала своего 15-летнего сына. Она призналась, что долго уговаривала подростка на совместную фотосессию.

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