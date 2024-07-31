Известная украинская балерина Екатерина Кухар впервые за долгое время показала своего 15-летнего сына Тимура от первого брака.
Недавно она опубликовала новые фото с совместной фотосессии с подростком. На снимках заметно, как парень вырос и стал уже значительно выше звездной мамы. Екатерина отметила, что сейчас ей становится все труднее договориться с сыном.
"Эта съемка была для меня настоящим приключением, где я имела возможность увидеть свое продолжение, Тимура, с другого ракурса. Это наша первая попытка с сыном попробовать единый family style. P.S. Давайте будем честными... Одеть подростка - это задача со звездочкой", - написала балерина.
К слову, сам Тимур в описании на своей странице в соцсетях отмечает, что увлекается футболом и моделингом.
Реакция подписчиков
Подписчики балерины засыпали комплиментами парня.
- "Какой красивый у вас сын! Очень похож на маму"
- "Он же совсем недавно был маленьким... Красавчик! Ваша копия"
- "Красивая мама и красивый сын"
- "Вау! Вы невероятно стильные"
- "Какие вы красивые! Как говорит моя дочь, ваш сын просто краш".
К слову, Екатерина также воспитывает 9-летнюю дочь Анастасию, которая родилась в браке с артистом балета Александром Стояновым.
Напомним, недавно ведущий Владимир Остапчук ответил, поддерживает ли связь с детьми от первого брака.