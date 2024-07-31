Она призналась, что долго уговаривала подростка на совместную фотосессию.

Известная украинская балерина Екатерина Кухар впервые за долгое время показала своего 15-летнего сына Тимура от первого брака.

Недавно она опубликовала новые фото с совместной фотосессии с подростком. На снимках заметно, как парень вырос и стал уже значительно выше звездной мамы. Екатерина отметила, что сейчас ей становится все труднее договориться с сыном.

"Эта съемка была для меня настоящим приключением, где я имела возможность увидеть свое продолжение, Тимура, с другого ракурса. Это наша первая попытка с сыном попробовать единый family style. P.S. Давайте будем честными... Одеть подростка - это задача со звездочкой", - написала балерина.

Видео дня

К слову, сам Тимур в описании на своей странице в соцсетях отмечает, что увлекается футболом и моделингом.

Реакция подписчиков

Подписчики балерины засыпали комплиментами парня.

"Какой красивый у вас сын! Очень похож на маму"

"Он же совсем недавно был маленьким... Красавчик! Ваша копия"

"Красивая мама и красивый сын"

"Вау! Вы невероятно стильные"

"Какие вы красивые! Как говорит моя дочь, ваш сын просто краш".

К слову, Екатерина также воспитывает 9-летнюю дочь Анастасию, которая родилась в браке с артистом балета Александром Стояновым.

Напомним, недавно ведущий Владимир Остапчук ответил, поддерживает ли связь с детьми от первого брака.

Вас также могут заинтересовать новости: