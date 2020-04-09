Принц Чарльз и герцогиня Корноульская празднуют годовщину свадьбы (фото)

Фото было сделано 8 апреля в Биркголле, где супруги находится во время карантина.

Сегодня принц Чарльз, который недавно перенес коронавирус, и его супруга герцогиня Корноульская Камилла празднуют 15 годовщину со дня своей свадьбы.

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По случаю праздника в Instagram резиденции королевской пары Кларенс-хаус был опубликован новый снимок Камиллы и Чарльза. Фото было сделано 8 апреля в Биркголле, где супруги находится во время карантина.

"Накануне пятнадцатой годовщины свадьбы принца Уэльского и герцогини Корнуольской, мы поделимся этой фотографией Их королевского Высочества с собаками герцогини джек-рассел-терьерами Блубелл и Бет", - гласит подпись под снимком.

72-летняя герцогиня запечатлена на фото в белой рубашке, голубом кардигане, джинсах и замшевых ботинках. У нее легкая укладка и герцогиня улыбается. Ее муж принц Чарльз, который недавно перенес коронавирус, тоже улыбается. Он одет в голубую рубашку, темный пиджак, оливкового цвета брюки и замшевые туфли.

Кстати, собаки, которых вы видите на фото, были взяты герцогиней Корнуольской из приюта Battersea, патронессой которого она является.