Заразившийся коронавирусом принц Чарльз обратился к поклонникам

В британском королевстве многие переживают за здоровье заболевшего коронавирусом 71-летнего принца Чарльза.

На официальной странице резиденции принца и его супруги герцогини Корнуольской Камиллы в Кларенс-хаус поделились фотографией принца Чарльза и поблагодарили подписчиков.

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"Выражаем благодарность за все ваши пожелания скорейшего выздоровления в адрес Его Королевского Высочества. Он очень тронут вашими добрыми словами", - сообщается в подписи под снимком.

О том, что принц Уэльский Чарльз заразился COVID-19 стало известно несколько дней назад. Принц заболел коронавирусом через две недели после встречи с 62-летним князем Монако Альбером II, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию. Они сидели напротив на мероприятии WaterAid в Лондоне.

72-летняя супруга Чарльза – герцогиня Камилла, также делала тест на новую коронавирусную инфекцию, он оказался отрицательным. Сейчас принц Чарльз и герцогиня Камилла находятся в самоизоляции в поместье Биркхолл в Шотландии.

Как сообщал УНИАН, королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп также изолированы в Виндзорском замке.