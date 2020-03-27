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Заразившийся коронавирусом принц Чарльз обратился к поклонникам

09:55, 27 марта 2020
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Принц Чарльз \ REUTERS

На официальной странице резиденции принца и его супруги герцогини Корнуольской Камиллы в Кларенс-хаус поделились фотографией принца Чарльза и поблагодарили подписчиков.

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"Выражаем благодарность за все ваши пожелания скорейшего выздоровления в адрес Его Королевского Высочества. Он очень тронут вашими добрыми словами", - сообщается в подписи под снимком. 

О том, что принц Уэльский Чарльз заразился COVID-19 стало известно несколько дней назад. Принц заболел коронавирусом через две недели после встречи с 62-летним князем Монако Альбером II, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию. Они сидели напротив на мероприятии WaterAid в Лондоне. 

72-летняя супруга Чарльза – герцогиня Камилла, также делала тест на новую коронавирусную инфекцию, он оказался отрицательным. Сейчас принц Чарльз и герцогиня Камилла находятся в самоизоляции в поместье Биркхолл в Шотландии. 

Как сообщал УНИАН, королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп также  изолированы в Виндзорском замке. 

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Теги: #Великобритания#коронавирус#принц Чарльз