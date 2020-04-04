Онкобольная Заворотнюк впервые за долгое время прервала молчание (фото)

Больная раком актриса поблагодарила за поздравления с днем рождения.

Больная раком актриса Анастасия Заворотнюк, известна по роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня", наконец-то прервала молчание в сети.

Читайте такжеПоявились тревожные данные о состоянии Заворотнюк

Вчера, 3 апреля, артистке исполнилось 49 лет, поэтому многие начали желать ей скорейшего выздоровления в группе в Instagram в ее поддержку. И "няня" ответила на поздравления в комментариях.

"Случилось то, чего так долго ждали, кажется, все. Анастасия Заворотнюк впервые за время своей болезни лично ответила на комментарий жене Стаса Михайлова. Актриса пошла на поправку. На это указывает и активность ее старшей дочери Анны в соцсетях. Девушка готовила почву", - пишет Telegram-канал "НеМалахов" и прикрепляет соответствующие скриншоты.

"Да тут Заворотнюк вразнос пошла после года тишины", - пишут журналисты Telegram-канала и добавляют еще два скрина.

Заворотнюк поблагодарила за поздравления Дениса Клявера, Диму Билана, Зару и супругу Стаса Михайлова. Отвечала сама артистка сама или за нее это делали близкие, неизвестно.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.