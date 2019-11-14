СМИ узнали новые подробности о состоянии больной раком Заворотнюк
Участник одного из сезонов российского проекта "Ледниковый период", который вела Анастасия Заворотнюк, на условиях анонимности рассказал о состоянии больной раком головного мозга актрисы.
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Так, по его словам она не находится при смерти и продолжает лечение, пишет "Дни.ру".
Он подтвердил слухи о раке мозга 48-летней актрисы, отметив при этом, что она не находится при смерти.
"Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет", – заключил артист.
Эту же информацию косвенно подтверждает и семья актрисы, уверяя, что Заворотнюк никогда не находилась в коме, не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.