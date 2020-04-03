Эмили Ратаковски полуголая на карантине выпивает со своим отражением в зеркале (видео)

Девушка призвала всех оставаться дома

Американская супермодель Эмили Ратаковски намекнула, что ей скучно на карантине до такой степени, что приходится выпивать со своим отражением в зеркале.

Читайте такжеЭмили Ратаковски удивила Instagram невероятно пухлыми губами (фото)Нарезку видео из того, как она это делает, девушка опубликовала в своем Instagram.

На видео она то в халате на голое тело, то в мини-топе или в бюстгальтере. При этом девушка подносит к зеркалу бокал, видимо, с вином, или чашку с кофе, а, может быть, и не с кофе.

В подписи к ролику Ратаковски указала хештег «Оставайся дома».

Ранее УНИАН писал, как Эмили Ратаковски снялась голая в ванне с актером.