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Супермодель Эмили Ратаковски снялась голая в ванне с актером (фото)

19:33, 30 марта 2020
Звезды
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Эмили Ратаковски снялась в ванной / instagram.com/emrata

Читайте такжеТанцы и книги: сексуальная Ратаковски показала, чем занимается на карантине (фото, видео)Фото девушка опубликовала у себя в Instagram.

На снимке 28-летняя модель позирует в ванной с пеной, куда забралась вместе с известным американским актером Джошем Островским (The Fat Jew).

«Карантин», – подписала она снимок.

Обнаженные звезды лежат поперек ванны. В руках у них банки с напитком Drinkbabe.

Как писал УНИАН ранее, до этого Эмили Ратаковски поделилась интимным фото с мужем в постели.

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Теги: #Эмили Ратаковски