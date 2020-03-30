Супермодель Эмили Ратаковски снялась голая в ванне с актером (фото)
19:33, 30 марта 2020Звезды
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На фото обнаженные звезды лежат поперек ванны, наполненной пеной.
Эмили Ратаковски снялась в ванной / instagram.com/emrata
Американская супермодель Эмили Ратаковски показала новый пикантный снимок.
Читайте такжеТанцы и книги: сексуальная Ратаковски показала, чем занимается на карантине (фото, видео)Фото девушка опубликовала у себя в Instagram.
На снимке 28-летняя модель позирует в ванной с пеной, куда забралась вместе с известным американским актером Джошем Островским (The Fat Jew).
«Карантин», – подписала она снимок.
Обнаженные звезды лежат поперек ванны. В руках у них банки с напитком Drinkbabe.
Как писал УНИАН ранее, до этого Эмили Ратаковски поделилась интимным фото с мужем в постели.
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