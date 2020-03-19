Королевский карантин: дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

Герцоги Кембриджские получат дополнительное время на решение проблем.

Карантин из-за коронавируса в разных странах мира накладывает свой отпечаток на привычный образ жизни каждого. С проблемами также столкнулись Кейт Миддлтон и принц Уильям. Будущие королева и король Великобритании воспитывают сразу троих наследников престола — принц Джордж (6 лет), принцесса Шарлотта (4 года) и принц Луи (1 год). Как и все остальные дети Великобритании, Джордж и Шарлотта на период карантина покинули учебу. Однако Кэтрин и Уильяма такой расклад не устраивает. Именитые родители также поддержали переход детей на дистанционное обучение.

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Как пишет РБК-Украина со ссылкой на журнал Hello!, элитная частная школа Томаса Баттерси, которую посещают Шарлотта и Джордж, также закрыта на период карантина из-за коронавируса. Однако с 20 марта школа объявила о переходе на дистанционное обучение, что всецело поддержали герцоги Кембриджские. Отметим, что Джордж посещает в этой школе второй класс. А Шарлотта является воспитанницей детского сада при учебном заведении. Обучение в онлайн-режиме будет проходить до Пасхи. То есть до конца апреля.

“С 20 марта учебная программа будет преподноситься через онлайн-платформы. Мы попросили родителей оставить своих детей дома и предоставить им полный доступ к онлайн-обучению, — заявила администрация школы Томаса Баттерси. — Это обеспечит непрерывность обучения детей, когда они не могут посещать школу физически”.

При этом школа будет работать в ограниченном режиме для детей, чьи родители являются медицинскими работниками.

К слову, стоимость обучения в этой элитной школе составляет £19 000 в год — это около $22 000. Здесь также учится 6-летняя Миа Тиндалл — дочь двоюродной сестры принца Уильяма Зары Тиндалл. Зара — второй ребёнок и единственная дочь принцессы Анны и её первого мужа, капитана Марка Филлипса. 38-летняя Зара является восемнадцатой в линии наследования престола Великобритании.

В этот период у герцогов Кембриджских появиться больше времени решать более глобальные проблемы, возникшие из-за распространения опасного вируса. Как известно, королева Елизавета II на этой неделе удаляется в более уединенный Виндзорский замок. Так что оперативно реагировать на сбои в разных сферах придется принцу Уильяму — будущему престолонаследнику.

Издание также отмечает, что для королевской семьи Великобритании всегда было более привычным домашнее обучение в стенах Дворца. К примеру, королева Елизавета II и ее младшая сестра Маргарет также получили домашнее обучение. А вот сын Елизаветы, принц Чарльз уже посещал с остальными детьми частную школу. Кэтрин и Уильям “заморочились” больше. И нашли для своих детей элитную школу с самыми передовыми методами обучения. Так как герцоги Кембриджские преследуют философию прогрессивного образования для своих детей.