На приглашение королевы: Меган Маркл и принц Гарри привезут сына к Елизавете II на каникулы

Малыш приедет погостить к бабушке в Шотландию.

Этим летом герцог и герцогиня Сассекские планируют провести каникулы в резиденции монарха в Шотландии.

Прошлым летом Меган и Гарри отклонили приглашение королевы Елизаветы II приехать в замок Балморал на летний отдых из-за того, что их сыну Арчи было всего несколько месяцев.

Этим же летом мальчику будет уже больше года, и Сассексы вполне могут отправиться с ним в такую поездку. Как сообщает ТСН со ссылкой на The Sunday Times, Меган Маркл и принц Гарри приняли приглашение летом вместе с сыном Арчи вернуться в Великобританию, чтобы посетить королеву Елизавету II во время ежегодной поездки королевской семьи в Шотландию.

Читайте также"Всегда можешь вернуться": Елизавета II провела личный разговор с принцем Гарри

В Балморале Арчи сможет провести время не только с прабабушкой-монархиней, но и с дедом, принцем Чарльзом и его женой Камиллой, сообщает The Time. Но сможет ли он повидаться с кузенами - принцем Джорджем, принцем Луи и принцессой Шарлоттой, пока неизвестно. К тому же, последняя встреча герцогов Сассекских с герцогами Кембриджскими была не слишком теплой – после "Мегсита" Кейт Миддлтон и принц Уильям вели себя с родственниками весьма прохладно.

В то же время, шотландские каникулы для герцогов Кембриджских с детьми – устоявшаяся добрая традиция, но даты их визита в Балморал пока не неизвестны.

Кроме того, Арчи сможет появиться вместе с родителями во время парада Trooping the Colour, котрый запланирован на 13 июня и приурочен к официальному празднованию дня рождения королевы Елизаветы II. Для монархини это будет долгожданная встреча с любимым правнуком после нескольких месяцев в разлуке, ведь Меган и принц Гарри предпочли вернуться в Великобританию в марте без сына, которого оставили в Канаде.

Визит ознаменует первую в истории поездку Меган и Арчи в замок Балморал. Однако не будет первым путешествием для Арчи, ведь в сентябре 2019 малыш уже путешествовал вместе с родителями по Южной Африке.

Напомним, с 1 апреля Меган и Гарри начинают новую жизнь в Канаде и отступают от своих королевских обязанностей. Однако несмотря на то, что жить супруги будут далеко от Букингемского дворца, они все равно остаются любимыми членами британской королевской семьи.

Недавно герцогиня Сассекская и принц Гарри побывали в Британии и посетили службу в Вестминстерском аббатстве, куда прибыли по просьбе королевы Елизаветы II.

Также сообщается, что Гарри и Меган летом планируют провести каникулы в Калифорнии и уже ищут дом, где будут жить во время отпуска.