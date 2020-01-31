"Это кукла, Коля": экс-игроку "Динамо" посоветовали "купить" новую жену (фото)

Эпатажная Ирина Морозюк предложила подписчицам встретиться и обсудить отношения между мужчиной и женщиной.

Эпатажная жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина в очередной раз порадовала своих подписчиков откровенным снимком.

Она опубликовала снимок в социальной сети Instagram, на котором позирует в пиджаке на голое тело.

Также она предложила подписчицам встретиться и обсудить отношения между мужчиной и женщиной.

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«Всем привет, девчонки. Часто получаю вопросы в директ по поводу отношений между мужчиной и женщиной. И могу с гордостью сказать, что опыт у меня есть в этом. Что предлагаю я? Как насчёт встречи в женском кругу? Можем вместе провести время и поделиться опытом и советами. Кто за?» - написала она.

Пользователи сети разделились во мнениях, насчет настолько откровенной фотографии. Некоторые просили пойти дальше и раздеться догола:

«Когда мы уже увидим целиком твои прелести?)»;

«Дай мне свой ключик, крошка»;

«Я за жену приду, куда шагать?»;

Но были и такие, которые не одобрили вызывающий вид жены бывшего футболиста киевского «Динамо».

«Коля, купи в Турции хорошую жену. А это - кукла»;

«Е****, ты соска»;

«Иногда ты просто хочешь быть пиджаком»;

«Честно, вообще не шарю, как можно делать такие фото, когда у тебя есть сын и муж».