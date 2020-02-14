Принц Гарри и Меган Маркл уволили всех сотрудников своего офиса в Лондоне

Герцоги Сассекские закрывают свою штаб-квартиру в Букингемском дворце.

Королевская чета принца Гарри и Меган, которые после переезда в Канаду распустили весь персонал своей британской резиденции, сейчас расформировали и всех сотрудников своей штаб-квартиры.

Читайте такжеСвадьба принцессы Беатрис: какой будет роль Меган Маркл и принца Гарри

Как сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail, герцоги Сассекские решили закрыть свой офис в Британии, что расценивается, как признак того что они не собираются возвращаться в Лондон. "Учитывая решение Меган и Гарри отступить от обязанностей, офис в Букингемском дворце им больше не нужен. В то время как детали все еще дорабатываются и предпринимаются усилия по перераспределению людей в рамках королевского двора, к сожалению, будут сокращения", - отметил инсайдер.

Меган и Гарри лично сообщили сразу 15-ти сотрудникам об увольнении, которые уже ищут новую работу. Однако несколько человек все же останутся во дворце в штате королевы. "У герцогов была небольшая команда, всего 15 человек. Все они очень преданы Сассексам и понимают и уважают принятое ими решение", - передает слова инсайдера издание.

Букингемский дворец, в свою очередь, заявил, что не будет комментировать кадровые вопросы. Однако известно, что королева, принц Чарльз и принц Уильям знают о закрытии офиса и сокращении сотрудников.