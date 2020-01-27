Скандальный отец Меган Маркл передал таблоиду фото 16-летней дочери

На одном из снимков Меган появляется перед зрителями в белом купальнике.

Скандальный отец Меган Маркл Томаc показал таблоиду архивные фотографии своей дочери.

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Так, снимки с 16-летней Меган опубликовало издание The Sun, передает obozrevatel. Фотографии были сделаны во время спектакля в Средней школе в Лос-Анджелесе.

На одном из снимков Меган появляется перед зрителями в белом купальнике.

"Она играет роль в spa-салоне. Это на самом деле смешно, очень драматично. Я думаю, что Меган будет шокирована, если увидит это!", – говорит Томас, отмечая, что Маркл всегда "играла что-то гламурное".

Как сообщал УНИАН, Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия. Из-за своего решения они лишатся финансирования из госбюджета.