Скандальный отец Меган Маркл передал таблоиду фото 16-летней дочери
16:27, 27 января 2020Звезды
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На одном из снимков Меган появляется перед зрителями в белом купальнике.
Меган Маркл \ REUTERS
Скандальный отец Меган Маркл Томаc показал таблоиду архивные фотографии своей дочери.
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Так, снимки с 16-летней Меган опубликовало издание The Sun, передает obozrevatel. Фотографии были сделаны во время спектакля в Средней школе в Лос-Анджелесе.
На одном из снимков Меган появляется перед зрителями в белом купальнике.
"Она играет роль в spa-салоне. Это на самом деле смешно, очень драматично. Я думаю, что Меган будет шокирована, если увидит это!", – говорит Томас, отмечая, что Маркл всегда "играла что-то гламурное".
На одном из снимков Меган появляется перед зрителями в белом купальнике \ The Sun
Как сообщал УНИАН, Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия. Из-за своего решения они лишатся финансирования из госбюджета.
Отец Маркл отметил, что Меган всегда "играла что-то гламурное \ The Sun
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