Свадьба принцессы Беатрис: какой будет роль Меган Маркл и принца Гарри

Пресса уже задается вопросом, посетят ли церемонию герцог и герцогиня Сассекские, которые, сложили с себя королевские обязанности и переехали в Канаду.

Только недавно стала известна дата свадьбы принцессы Йоркской Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци, а в сети уже обсуждают участие в ней Сассексов.

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Королевская свадьба, которая обещает быть одной из самых скромных, состоится 29 мая 2020 года. Венчание пройдет в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца, а банкет в Букингемском дворце. Оба места были утверждены с разрешение королевы Елизаветы II, сообщает ТСН.

Пресса уже задается вопросом, посетят ли церемонию герцог и герцогиня Сассекские, которые, сложили с себя королевские обязанности и переехали в Канаду. Королевский репортер Даниэль Стейси прокомментировал HELLO! ситуацию и поделился прогнозом. По его мнению, герцогиня Меган и принц Гарри приедут на свадьбу принцессы Беатрис, поскольку принц Гарри очень близок со своими кузинами. К тому же, на свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка в октябре 2018 года Сассексы тоже присутствовали. Напомним, именно в этот день они объявили семье, что находятся в ожидании первенца – сына Арчи.

Свадьба обещает быть очень камерной, в часовне будет не более 150 гостей, на банкете, вероятно, столько же. Сын Меган и Гарри, которому на тот момент исполнится уже один год на свадьбе, скорее всего, присутствовать не будет, так как он еще слишком мал в том числе и для роли пажа.

А вот старшие дети Кембриджей – принцесса Шарлотта и принц Джордж, вероятно, снова возьмут на себя роль девочки-цветочницы и пажа. У брата и сестры уже есть опыт в этом деле, они выполняли эту роль и на свадьбе Меган и Гарри, и на свадьбе Евгении и Джека, и на свадьбе сестры герцогини Кембриджской – Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза.