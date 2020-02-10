Принцу Гарри и Меган Маркл придется вернуться в Лондон по личной просьбе Елизаветы ІІ

Отмечается, что это будет последний официальный выход герцогов Сассекских.

Новости о герцогах Сассекских все так же не теряют актуальности. Как известно, после отречения от королевских обязанностей Меган Маркл и принц Гарри переехали в Канаду, в роскошный особняк на острове Ванкувер, где налаживают свою жизнь. К сожалению, пара крайне редко “выходит на связь”. Зато инсайдеры различных таблоидов и папарацци зря времени не теряют.

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Как пишет РБК-Украина, ранее инсайдеры сообщали, что Меган Маркл в ближайшее время не планирует возвращаться в Великобританию. Такие новости не на шутку обеспокоили королеву Елизавету ІІ, которая крайне озабочена тем, что сын Меган и Гарри принц Арчи будет очень редко видеться со своими именитыми родственниками. А особенно - с двоюродными братьями и сестрой.

Похоже, что Меган и Гарри придется на время отказаться от своих “невъездных принципов”. На днях стало известно, что совсем скоро Маркл и принцу Гарри все же придется вернуться в Лондон. Более того, их об этом лично попросила Королева Великобритании! Так, Елизавета ІІ попросила герцогов Сассекских присутствовать на одном из ближайших мероприятий именно в качестве членов королевского семейства. Подчеркивается, что этот выход станет последним официальным выходом для герцогов Сассекских.

Как передает издание The Sunday Times, Ее Величество попросила Меган Маркл и принца Гарри присутствовать на ежегодной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций уже 9 марта. Служба пройдет в Лондоне.

Ожидается, что в Лондон со своими звездными родителями также прилетит 10-месячный принц Арчи.

Так что наконец-то, Меган и Гарри впервые за достаточно длительное время встретятся с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом на публике. Все же отношения двух братьев беспокоят весь мир: им приписывают крупные ссоры, а невесткам королевы - непримиримую вражду.