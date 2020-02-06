Необычный выбор: стала известна дата свадьбы принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци

Где именно будут венчаться Беатрис и Эдоардо, пока неизвестно.

Стала известна дата свадебной церемонии принцессы Йоркской Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци.

Как пишет ТСН, еще одна королевская свадьба состоится 29 мая 2020 года. Где именно будут венчаться Беатрис и Эдоардо, пока неизвестно, но издание The Sun со ссылкой на инсайдеров пишет, что торжественный банкет будет организован в Букингемском дворце. Такой вариант празднования своей внучке на днях предложила королева Елизавета II.

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Интересный момент, 29 июля 1981 года поженились принц Чарльз и принцесса Диана, а 29 апреля 2011 года состоялась церемония венчания принца Уильяма и герцогини Кембриджской. Обе эти свадьбы были в Вестминстерском аббатсве. Возможно и 29 мая был выбран не случайно?

Напомним, банкет после свадьбы Кембриджей тоже проходил в Букингемском дворце.

Ранее в декабре 2019 года Беатрис и Эдоардо организовали вечеринку в честь помолвки. Мероприятие должно было состояться еще в начале декабря, но из-за секс-скандала, связанного с отцом принцессы – Эндрю, герцогом Йоркским, пати пришлось отменить. Позже удалось таки провести это мероприятие для гостей, но в закрытом формате.

О помолвке 31-летней принцессы Беатрис и 37-летнего миллионера Эдоардо Мопелли Моцци стало известно в сентябре 2019 года. Мужчина подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом, а также они снялись в предсвадебной фотосессии.