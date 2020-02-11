Продавщица бургеров опубликовала фото в бикини и стала моделью (фото, видео)

Откровенные фото девушки заметили сотрудники модельного агентства Nemesis.

Продавщица бургеров, англичанка Руби Вонг опубликовала в соцсетях фотографии в бикини, которые привлекли внимание модельного агентства.

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Отмечается, что 24-летней Вонг приходилось работать сразу в трех местах: в отеле, в ресторане и в киоске с фастфудом. Однажды подруга попросила девушку попозировать ей на пляже. Вонг согласилась, а затем выложила получившиеся снимки в Instagram. Вскоре их заметили сотрудники агентства Nemesis и пригласили ее попробовать себя в роли модели.

Бывшая продавщица подписала контракт с компанией, а затем с несколькими модными брендами, включая Boohoo и JD. По информации издания, в настоящий момент Вонг зарабатывает тысячи фунтов стерлингов в неделю.

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