Из-за секс-скандала принцесса Беатрис отменила предсвадебную вечеринку

Говорят, такие мероприятия Беатрис и Эдоардо сделали ради спокойствия их гостей.

Принцесса Йоркская Беатрис и ее жених Эдоардо Мопелли Моцци отменили предсвадебную вечеринку.

Мероприятие должно было состояться 18 декабря в отеле Chiltern Firehouse и посетить его должны были не только члены королевской семьи, но и много звездных гостей. Однако, планы принцессе пришлось изменить, а связано это с громким секс-скандалом, в котором оказался ее отец принц Эндрю, пишет ТСН.

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Говорят, такие меры Беатрис и Эдоардо приняли ради спокойствия их гостей. Они предполагали, что около отеля будет дежурить очень много папарацци, и это помешает их гостям спокойно отдыхать на вечеринке. Представители прессы, явно желая выловить принца Эндрю на вечеринке, будут поджидать его около входа в отель и задавать некорректные вопросы прибывшим гостям.

Сообщается также, что пати состоится, но немного позже, когда страсти, связанные с секс-скандалом, улягутся. Напомним, скандал связан с миллиардером Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в секс-торговле и педофилии.

В августе этого года Эпштейн совершил самоубийство и был найден в тюремной камере, а за несколько дней до этого федеральный суд США обнародовал несколько юридических документов по его делу, среди которых были обвинения в адрес принца Йоркского.

В прошлом месяце в дело вмешалась королева Елизавета II. Его королевское Высочество выпустил заявление, в котором сообщается, что с разрешения Ее Величества он прекращает выполнять королевские обязанности.