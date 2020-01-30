Звезда "Сплетницы" станет мамой во второй раз - папарации "подловили" ее с животиком (фото)

Последний раз на публике актриса появлялась в ноябре прошлого года.

Кажется, скоро семья 33-летней Лейтон Мистер и 40-летнего Адама Броди пополнится новым членом. Папарацци засняли Лейтон на улице в Лос-Анджелесе с заметно округлившимся животом.

Читайте также"Остановился в паре метров": Николаев рассказал, как их с Пугачевой чуть не сбил автобусПоследний раз на публике актриса появлялась в ноябре прошлого года, и тогда ее внешний вид слухов о беременности не спровоцировал, хотя фасон платья был подобран так удачно, что наряд вполне мог скрыть округлившийся живот.

Супруги, которые поженились шесть лет назад, уже воспитывают четырехлетнюю дочь Арло.

Как сообщал УНИАН, Энрике Иглесиас и Анна Курникова ждут третьего ребенка - папарацци "поймали" теннисистку с животиком.