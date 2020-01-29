Энрике Иглесиас и Анна Курникова ждут третьего ребенка - папарацци "поймали" теннисистку с животиком (фото)

На снимке Анна одета в спортивную кофту, которая не скрывает ее заметно округлившийся живот.

Недавно в СМИ распространились слухи о беременности Анны Курниковой - этой информацией с одним из испанских изданий поделились инсайдеры. Сегодня новость о том, что 38-летняя Анна Курникова и 44-летний Энрике Иглесиас скоро снова станут родителями, получила подтверждение.

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Первое фото беременной Курниковой появилось на обложке свежего номера журнала HOLA!. Эксклюзивный кадр был сделан во время отдыха звездной пары на яхте. На снимке Анна одета в спортивную кофту, которая не скрывает ее заметно округлившийся живот.

Как сообщал УНИАН, ранее Энрике Иглесиас показал забавное видео со своими маленькими детьми.