Брэд Питт впервые прокомментировал информацию воссоединение с Дженнифер Анистон

Бывшие супруги вновь прекрасно общаются.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон, которые были в браке с 2000 по 2005 год, долгое время после громкого развода не общались и избегали встречи друг с другом.

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Однако прежние обиды остались позади и сегодня экс-супруги неплохо ладят, сообщает elle.ua. Например, Брэд был одним из гостей вечеринки по случаю дня рождения Дженнифер, а после этого они вместе отмечали Рождество.

На днях на церемонии SAG Awards 2020, где они оба получили награды, звезды не сдерживали эмоций, подогрев слухи о воссоединении. После этого журналист издания Entertainment Tonight спросил у Питта, что он думает о реакции интернета на их фото с Анистон.

«Я ничего не знаю. Я блаженно наивен и останусь таким», - ответил актер со смехом, добавив, что «не читал заголовки».

Однако инсайдер Entertainment Tonight уверяет, что Анистон и Питт отлично знают обо всех слухах, и они их очень веселят.