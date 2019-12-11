"Все это неправда": Брэд Питт открестился от романов, о которых писали в прессе

По словам актера, со временем он научился не реагировать на сплетни.

55-летний голливудский актер Брэд Питт заявил, что не форсирует события в личной жизни.

Об этом он рассказал в интервью New York Times.

Читайте такжеДочь Питта и Джоли официально стала Джоном - СМИ«Я не избегаю ничего, но и не ищу специально. Не знаю, со сколькими женщинами я встречался, по мнению прессы, в течение последних двух или трех лет, но могу сказать, что все это неправда», – отметил он.

По словам актера, со временем он научился не реагировать на сплетни.

«Большую часть времени в 1990-е годы я прятался и курил косяк. Мне было слишком некомфортно от всего этого внимания со стороны. Позже понял, что загнал себя в тюрьму. Теперь я вышел из нее и просто живу», – сказал Питт.

Ранее УНИАН сообщал, что Брэда Питта заподозрили в романе с целительницей.