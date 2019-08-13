Делал селфи и смеялся: посвежевший Брэд Питт пришел на премьеру фильма "Однажды в Голливуде" (фоторепортаж)
09:13, 13 августа 2019Звезды
160 0
Перед началом просмотра фильма Питт охотно фотографировался с поклонниками и раздавал автографы.
Брэд Питт / REUTERS
55-летний Брэд Питт привез картину "Однажды в Голливуде" в столицу Мексики – Мехико.
Фотографии с мероприятия опубликовало агентство REUTERS.
Читайте такжеСбежавшая в Россию украинская певица ужаснула сеть внешним видом (фото)
К зрителям в зале он вышел в бежевом костюме, состоящем из брюк и пиджака, шляпе и замшевых ботинках. А перед началом просмотра фильма охотно фотографировался с поклонниками и раздавал автографы.
Как сообщал УНИАН, ранее шаловливый Брэд Питт слегка подпортил Марго Робби фотосессию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter