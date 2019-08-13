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Делал селфи и смеялся: посвежевший Брэд Питт пришел на премьеру фильма "Однажды в Голливуде" (фоторепортаж)

09:13, 13 августа 2019
Звезды
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Брэд Питт / REUTERS

Фотографии с мероприятия опубликовало агентство REUTERS.

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К зрителям в зале он вышел в бежевом костюме, состоящем из брюк и пиджака, шляпе и замшевых ботинках. А перед началом просмотра фильма охотно фотографировался с поклонниками и раздавал автографы.  

Как сообщал УНИАН, ранее шаловливый Брэд Питт слегка подпортил Марго Робби фотосессию.

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Теги: #голливуд#Брэд Питт