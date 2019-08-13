Делал селфи и смеялся: посвежевший Брэд Питт пришел на премьеру фильма "Однажды в Голливуде" (фоторепортаж)

Перед началом просмотра фильма Питт охотно фотографировался с поклонниками и раздавал автографы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter