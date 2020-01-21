Кейт Миддлтон продемонстрировала красный total look за 635 долларов на приеме в Лондоне (фото, видео)
Вчерашний вечер герцог и герцогиня Кембриджские провели на торжественном приеме в Букингемском дворце.
Ее Высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин вместе с супругом принцем Уильямом от имени Ее Величества королевы Елизаветы II провели прием в честь международного форума RU-Africa Investment Summit, который состоится в Лондоне и продемонстрирует широту инвестиционных возможностей в странах Африки, пишет ТСН.
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На мероприятии также присутствовали принцесса Анна - дочь королевы Елизаветы II, графиня Вассекська Софи и ее муж - принц Эдвард.
Кроме них на саммит прибыли главы государств и правительств со всей Африки и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
На торжественное мероприятие 38-летняя Кэтрин приехала в красном платье от бренда Needle&Thread, стоимостью всего 635 долларов, которую специально для герцогини было укорочено.
К наряду стилисты Кэтрин подобрали туфли-лодочки по тону от Gianvito Rossi и маленький клатч от Jenny Packham. У герцогини была красивая кудрявая укладка и также серьги с красным камнем.
Принц Уильям надел галстук в тон платья жены. Они оба имели улыбающийся вид и находились в хорошем настроении.
“The African continent 🌍 holds a very special place in my heart.” — this evening The Duke of Cambridge spoke of his love of Africa as he and The Duchess hosted a reception at Buckingham Palace to mark the UK-Africa Investment Summit. Visit our other post to see more from today's engagements and take a look at our Story 📱 to see more from behind the scenes at Buckingham Palace. #InvestinAfrica
Ранее, напомним, во время поездки в Брэдфорда герцогиня Кембриджская отвечая на вопросы поклонников сообщила, что принц Уильям, оказывается, больше не хочет детей.
Хотя, если подумать, сейчас в королевской семье и так сложности в связи с выходом из семьи принца Гарри и его жены Меган. Вчера принц Гарри сам лично прокомментировал инцидент. А вот герцогиня Кэтрин стойко хранит молчание на этот счет, не считая необходимым что-либо комментировать.