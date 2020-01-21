Кейт Миддлтон продемонстрировала красный total look за 635 долларов на приеме в Лондоне (фото, видео)

Мероприятие было организовано в честь саммита Большой Британии и Африки.

Вчерашний вечер герцог и герцогиня Кембриджские провели на торжественном приеме в Букингемском дворце.

Ее Высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин вместе с супругом принцем Уильямом от имени Ее Величества королевы Елизаветы II провели прием в честь международного форума RU-Africa Investment Summit, который состоится в Лондоне и продемонстрирует широту инвестиционных возможностей в странах Африки, пишет ТСН.

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На мероприятии также присутствовали принцесса Анна - дочь королевы Елизаветы II, графиня Вассекська Софи и ее муж - принц Эдвард.

Кроме них на саммит прибыли главы государств и правительств со всей Африки и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

На торжественное мероприятие 38-летняя Кэтрин приехала в красном платье от бренда Needle&Thread, стоимостью всего 635 долларов, которую специально для герцогини было укорочено.

К наряду стилисты Кэтрин подобрали туфли-лодочки по тону от Gianvito Rossi и маленький клатч от Jenny Packham. У герцогини была красивая кудрявая укладка и также серьги с красным камнем.

Принц Уильям надел галстук в тон платья жены. Они оба имели улыбающийся вид и находились в хорошем настроении.

Ранее, напомним, во время поездки в Брэдфорда герцогиня Кембриджская отвечая на вопросы поклонников сообщила, что принц Уильям, оказывается, больше не хочет детей.

Хотя, если подумать, сейчас в королевской семье и так сложности в связи с выходом из семьи принца Гарри и его жены Меган. Вчера принц Гарри сам лично прокомментировал инцидент. А вот герцогиня Кэтрин стойко хранит молчание на этот счет, не считая необходимым что-либо комментировать.