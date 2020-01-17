"Принц Уильям не хочет": герцогиня Кембриджская поделилась мыслями о четвертом ребенке

О своем желании или нежелании иметь еще детей герцогиня не сказала ничего.

Поклонники герцога и герцогини Кембриджских ждут, что королевская пара решится на четвертого ребенка. Но, похоже, этого может и не случиться.

Как пишет ТСН, во время недавнего визита пары в город Брэдфорд один из поклонников герцогини Кембриджской обратился к ней с вопросом о детях.

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Мужчина рассказал герцогине, что присылал ей поздравительные открытки каждый раз, после рождений каждого их с принцем Уильямом детей, и спросил, сможет ли сделать это в четвертый раз. На удивление герцогиня ответила: "Не думаю, что Уильям хочет еще детей".

О своем желании или нежелании иметь еще детей герцогиня не сказала ничего, и поклонники сделали вывод, что, возможно, Кэтрин и уговорит мужа на еще одного ребенка. Если помните, в прошлый раз, перед тем как забеременеть принцем Луи (младшим сыном пары), Кэтрин также рассказывала прессе, что ее муж не хочет больше детей.

Быть может, это просто такая интрига перед четвертым? Как думаете?