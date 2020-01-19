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Похудевшая солистка группы Artik&Asti показала роскошную фигуру (фото)

21:10, 19 января 2020
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С гордостью сообщаю что похудела, наконец-то 😁🙏🏼 из-за тяжелого графика и недосыпа был гормональный сбой, мне даже гинеколог прописала мелаксен пить и стараться спать побольше😬, по приезду на остров очень помогла @ivasserman - наладить питание, и гениальный «вакуум», которому я не придавала значения ранее🙏🏼🙏🏼🙏🏼за что тебе огромное и безграничное спасибо!😌 По приезду клянусь и обещаю ходить на спорт, и нормально спать, потому что так как в декабре я не распухала ещё никогда 😰😭🙈 все-таки организм штука сложная, чето ему не нравится и он начинает творить чудеса, в переносном смысле конечно же(( но теперь я снова нормальная, чему бесконечно радуюсь!))) ура! Фото из нашего Бабл отеля, если интересно, пишите внизу, расскажу подробно о том стоит ли, как там, и все наши впечатления)))

Публикация от ASTI (@astiselfmade)

Похудевшая солистка группы Artik & Asti похвасталась фигурой. Девушка сумела наладить питание и, наконец, расслабиться после напряженного предпраздничного графика. 

Об этом пишет "СтарХит". 

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По словам Анны, за несколько дней на берегу Индийского океана ей удалось прилично похудеть. Дзюба продемонстрировала подписчикам подтянутые формы и пообещала, что по возвращении домой будет и дальше поддерживать фигуру в должном виде, ходить в спортзал и следить за здоровьем.

«С гордостью сообщаю, что похудела, наконец-то. Так, как в декабре, я не распухала еще никогда. Все-таки организм штука сложная, что-то ему не нравится и он начинает творить чудеса, в переносном смысле, конечно же. Но теперь я снова нормальная, чему бесконечно радуюсь!» - поделилась с поклонниками исполнительница.

Как сообщал УНИАН, солистка украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж за 40-летнего российского бизнесмена.

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Теги: #певица#Asti