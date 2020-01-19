Похудевшая солистка группы Artik&Asti показала роскошную фигуру (фото)

По словам Анны, за несколько дней на берегу Индийского океана ей удалось прилично похудеть.

Похудевшая солистка группы Artik & Asti похвасталась фигурой. Девушка сумела наладить питание и, наконец, расслабиться после напряженного предпраздничного графика.

Об этом пишет "СтарХит".

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По словам Анны, за несколько дней на берегу Индийского океана ей удалось прилично похудеть. Дзюба продемонстрировала подписчикам подтянутые формы и пообещала, что по возвращении домой будет и дальше поддерживать фигуру в должном виде, ходить в спортзал и следить за здоровьем.

«С гордостью сообщаю, что похудела, наконец-то. Так, как в декабре, я не распухала еще никогда. Все-таки организм штука сложная, что-то ему не нравится и он начинает творить чудеса, в переносном смысле, конечно же. Но теперь я снова нормальная, чему бесконечно радуюсь!» - поделилась с поклонниками исполнительница.

Как сообщал УНИАН, солистка украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж за 40-летнего российского бизнесмена.