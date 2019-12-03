Работающая в РФ украинская певица выходит замуж за российского бизнесмена

Солистка украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж за 40-летнего российского бизнесмена.

Солистка украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж за 40-летнего российского бизнесмена Станислава Юркина, с которым встречается больше полугода.

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Как стало известно Super, Анна и Станислав уже определились с датой свадьбы, она состоится в 2020-м году. Страсть между ними вспыхнула буквально сразу после знакомства - в мае этого года, а уже в августе Asti вывела своего бойфренда в свет. Для невесты это будет первый брак, а вот жених уже воспитывает дочь от предыдущего брака.

«Artik & Asti» - украинская поп-группа, основанная в 2010 году продюсером. В состав группы входят два артиста: Artik и Asti. Отметим, что сейчас группа преимущественно выступает в России и даже была замечена в политической агитации.

Клипы группы собирают сотни миллионов просмотров на YouTube.