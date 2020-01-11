"Бездомные идут с базара": секс-символ Эмили Ратаковски раскритиковали за кепку с надписью Bazaar (фото)

Подписчики Эмили Ратаковски обратили внимания на кепку супермодели с надписью Bazaar, отметив, что они с мужем выглядят так, как будто идут именно с базара.

Известная супермодель и актриса Эмили Ратаковски ошеломила поклонников новым снимком, на котором она прогуливается по улице со своим мужем - актером и продюсером Себастьяном Бир-МакКлардом.

Снимок Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram.

Сперва подписчики Ратаковски раскритиковали ее кепку, отметив, что она слишком большая для нее.

«Шляпа слишком большая»;

«Все было бы идеально, но, пожалуйста, эта кепка... Нееет... Не подходит»;

«Омг, твоя кепка!!! Мне нужна одна!!!!».

Также подписчиками не понравился стиль супермодели Ратаковски и МакКларда. Они сравнили звездную пару с парой бездомных.

«Почему богатые одеваются так, будто они понятия не имеют, что делают? Вы оба одевались в темноте?»;

«Бездомные»;

«Когда идёте с BAZAARA»;

«Выглядят, как бездомная пара!»;

«Противно», - оставляли злобные отзывы подписчики.

Кроме того, они придрались и к выражению лица мужа Эмили Ратаковски.

«Почему твой парень всегда выглядит так, будто набрал в рот воды?»

«Омг, скажите мне, что у него во рту что-то есть...» - комментировали подписчики мужа Эмили Ратаковски.

Как сообщал УНИАН, ранее известная супермодель и актриса Эмили Ратаковски ошеломила поклонников новым снимком, на котором появилась в одном лишь кружевном белье.