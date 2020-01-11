"Бездомные идут с базара": секс-символ Эмили Ратаковски раскритиковали за кепку с надписью Bazaar (фото)
Известная супермодель и актриса Эмили Ратаковски ошеломила поклонников новым снимком, на котором она прогуливается по улице со своим мужем - актером и продюсером Себастьяном Бир-МакКлардом.
Снимок Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram.
Сперва подписчики Ратаковски раскритиковали ее кепку, отметив, что она слишком большая для нее.
«Шляпа слишком большая»;
«Все было бы идеально, но, пожалуйста, эта кепка... Нееет... Не подходит»;
«Омг, твоя кепка!!! Мне нужна одна!!!!».
Также подписчиками не понравился стиль супермодели Ратаковски и МакКларда. Они сравнили звездную пару с парой бездомных.
«Почему богатые одеваются так, будто они понятия не имеют, что делают? Вы оба одевались в темноте?»;
«Бездомные»;
«Когда идёте с BAZAARA»;
«Выглядят, как бездомная пара!»;
«Противно», - оставляли злобные отзывы подписчики.
Кроме того, они придрались и к выражению лица мужа Эмили Ратаковски.
«Почему твой парень всегда выглядит так, будто набрал в рот воды?»
«Омг, скажите мне, что у него во рту что-то есть...» - комментировали подписчики мужа Эмили Ратаковски.
Как сообщал УНИАН, ранее известная супермодель и актриса Эмили Ратаковски ошеломила поклонников новым снимком, на котором появилась в одном лишь кружевном белье.