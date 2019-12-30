Супермодель Эмили Ратаковски улеглась на кровать и показала огромную грудь крупным планом (фото)
10:27, 30 декабря 2019Звезды
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Девушка позирует, лежа на кровати, в белом кружевном бюстгальтере.
Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 29 Дек 2019 в 12:11 PST
Известная супермодель и актриса Эмили Ратаковски ошеломила поклонников новым снимком, на котором появилась в одном лишь кружевном белье.
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Снимок она опубликовала в своем Instagram.
Девушка позирует, лежа на кровати, в белом кружевном бюстгальтере. Она сделала макияж в нейтральных тонах, а ее волосы небрежно растрепаны.
Всего за 10 часов этот снимок собрал более 2 миллионов лайков.
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