Супермодель Эмили Ратаковски улеглась на кровать и показала огромную грудь крупным планом (фото)

Девушка позирует, лежа на кровати, в белом кружевном бюстгальтере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 29 Дек 2019 в 12:11 PST

Известная супермодель и актриса Эмили Ратаковски ошеломила поклонников новым снимком, на котором появилась в одном лишь кружевном белье.

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Снимок она опубликовала в своем Instagram.

Девушка позирует, лежа на кровати, в белом кружевном бюстгальтере. Она сделала макияж в нейтральных тонах, а ее волосы небрежно растрепаны.

Всего за 10 часов этот снимок собрал более 2 миллионов лайков.