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Супермодель Эмили Ратаковски улеглась на кровать и показала огромную грудь крупным планом (фото)

10:27, 30 декабря 2019
Звезды
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Известная супермодель и актриса Эмили Ратаковски ошеломила поклонников новым снимком, на котором появилась в одном лишь кружевном белье.

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Снимок она опубликовала в своем Instagram. 

Девушка позирует, лежа на кровати, в белом кружевном бюстгальтере. Она сделала макияж в нейтральных тонах, а ее волосы небрежно растрепаны. 

Всего за 10 часов этот снимок собрал более 2 миллионов лайков. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски