Меган Маркл поехала в Канаду на неопределенный срок

Герцогиня Сассекская провела в Великобритании четыре дня и вновь вернулась в Канаду.

Западные СМИ пишут, что герцогиня Меган после нескольких дней проведенных в Лондоне вылетела обратно в Канаду, где они вместе с мужем принцем Гарри и их сыном Арчи проводили рождественские и новогодние каникулы.

Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл решили выйти из королевской семьи

Вернувшись в Лондон Сассексы, оставили сына в Канаде на попечение няни и подруги Меган - Джессики Малруни (она, пишут, поддержала герцогиню в их с Гарри решении сложить с себя королевские полномочия), передает ТСН.

Принц Гарри остался в Великобритании, где должен будет участвовать в семейных переговорах. Напомним, ранее королева Елизавета II экстренно собрала совещание, на котором поручила сотрудникам подыскать "новые роли" для герцога и герцогини Сассекских. Говорят, королева была в ярости от этой новости. Но, взвесив все рационально, решила действовать.

Сколько принц Гарри пробудет в Лондоне, не сообщается. Известно только, что 16 января у него запланировано мероприятие. Меган пока не планирует возвращаться в Британию, она будет с сыном в Канаде.

После возвращения из Канады Сассексы успели нанести визит в Канада-хаус. Их заявление о желании сложить с себя королевские обязанности было опубликовано 8 января, накануне дня рождения герцогини Кембриджской Кэтрин.

В Сети ходят слухи о том, что принц Гарри и его жена Меган давно обращались к королеве Елизавете II и принцу Чарльзу с просьбой изменить их положение в королевской семье.