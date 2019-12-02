Меган Маркл снова осталась без помощницы: приставленная Елизаветой II секретарша ушла в отставку

Саманта Коэн уволилась после скандала с частными перелетами герцогов Сассекских.

Жена принца Гарри Меган в очередной раз осталась без личной помощницы.

Как сообщает ТСН со ссылкой на издание The Sun, Саманта Коэн, которую к герцогине Сассекской приставила сама королева Елизавета II, покинула свой пост и уволилась.

Причиной, по которой ушла в отставку личная секретарша Меган считается злоупотребление королевским супругами перелетами на частных самолетах, за которые, кстати, они попали под шквал критики.

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Сейчас Саманта получила новую престижную должность, которая не связана с королевской семьей. Теперь она будет работать в благотворительной организации Cool Earth, которая занимается проблемами экологии, в частности, связанной с сокращением выбросов углерода, что происходит именно после частных перелетов.

Меган, которая сейчас с мужем устроила себе шестинедельный отпуск, в свою очередь вынуждена будет искать нового сотрудника.

Напомним, Саманта Коэн не первая помощница герцогини, которая уволилась. За то непродолжительное время, что Меган находится в королевской семье, от нее ушло уже пять помощников, среди которых несколько нянь и охранница.