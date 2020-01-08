"Руки выдают": Алла Пугачева поразила сеть внешним видом на рождественском фото
Известный российский шоумен Максим Галкин похвастался рождественским снимком, на котором его супруга Алла Пугачева выглядит заметно помолодевшей.
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Фото опубликовано на странице Галкина в Instagram. На нем Примадонна предстала в черной обтягивающей кофте и светлых широких брюках под пояс.
Волосы Пугачевой собраны, на лице заметны румяна и пудра.
"Традиционный рождественский ужин у друзей" Спасибо Алику и Иде Достман за гостеприимство!", - подписал снимок супруг Аллы Борисовны.
"Алла как 18-летняя девочка прям", "Алла - красотка", "Алла Борисовна просто огонь", - пишут в комментариях к фотографии.
Многие отмечают, что Пугачева выглядит лучше Галкина. Некоторые обратили внимание, что бабушку в Алле Борисовне выдают лишь руки.
Ранее известная певица Алла Пугачева поздравила всех с Рождеством и сопроводила пост в Instagram ужасным фото.