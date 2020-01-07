Алла Пугачева ужаснула новым фото

Примадонна поздравила всех со светлым праздником.

Известная певица Алла Пугачева поздравила всех с Рождеством. Свое обращение она сделала в социальной сети Instagram.

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"Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством!", - написала Примадонна.

Свой пост она сопроводила фото, на котором видна лишь часть ее лица крупным планом. Многие сочли этот снимок неудачным.

"Какое страшное фото", "Неудачное фото", "Мона Лиза", "Я не узнала Аллу Борисовну", - пишут в комментариях.

Ранее известная украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико, на котором позирует без белья.