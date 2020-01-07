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Алла Пугачева ужаснула новым фото

10:28, 07 января 2020
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Пугачева показала неудачное фото / instagram.com/alla_orfey

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"Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством!", - написала Примадонна.

Свой пост она сопроводила фото, на котором видна лишь часть ее лица крупным планом. Многие сочли этот снимок неудачным.

"Какое страшное фото", "Неудачное фото", "Мона Лиза", "Я не узнала Аллу Борисовну", - пишут в комментариях.

Ранее известная украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико, на котором позирует без белья.

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Теги: #фото#Алла Пугачева