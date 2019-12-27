Сын Элизабет Херли поразил сходством со звездной матерью
15:30, 27 декабря 2019Звезды
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Демиан Херли опубликовал в соцсети совместный снимок с матерью.
"Счастливого Рождества", - подписал Демиан фотографию \ instagram.com/damianhurley1
Сын британской актрисы Элизабет Херли Дэмиан, которого журнал People признал самым сексуальным звездным наследником, поделился рождественским селфи со звездной мамой.
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17-летний юноша на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором демонстрирует нереальное сходство с мамой.
"Счастливого Рождества", - подписал Демиан фотографию.
Поклонники были потрясены сходством сына с мамой.
"Как горошины из одного стручка", "Боже, эти голубые глаза", "Прекрасные мама и сын. А похожи как сестры-близняшки", - писали в комментариях подписчики парня.
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