Сын Элизабет Херли поразил сходством со звездной матерью

Демиан Херли опубликовал в соцсети совместный снимок с матерью.

Сын британской актрисы Элизабет Херли Дэмиан, которого журнал People признал самым сексуальным звездным наследником, поделился рождественским селфи со звездной мамой.

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17-летний юноша на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором демонстрирует нереальное сходство с мамой.

"Счастливого Рождества", - подписал Демиан фотографию.

Поклонники были потрясены сходством сына с мамой.

"Как горошины из одного стручка", "Боже, эти голубые глаза", "Прекрасные мама и сын. А похожи как сестры-близняшки", - писали в комментариях подписчики парня.