Энн Хэтэуэй родила

На днях семью впервые подловили со вторым ребенком.

37-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй во второй раз стала мамой - актриса подарила малыша своему супругу Адаму Шульману.

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Об этом стало известно во время недавней прогулки звездного семейства, передает Daily Mail.

Также издание опубликовало первые снимки звездной семьи в полном составе. Новоиспеченные родители с сыном Джонатаном и новорожденным младенцем направлялись на пикник в Коннектикуте.

Актриса известна по фильмам "Крэйзи", "Горбатая гора", "Дьявол носит Prada" и "Война невест".

Напомним, в июле 2019 года Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности и показала фото с округлившимся животиком.