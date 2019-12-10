цей матеріал доступний українською

Энн Хэтэуэй родила

12:46, 10 декабря 2019
Звезды
39 0
Актрису заметили с малышом / instagram.com/annehathaway

Читайте такжеРоды невесты Тимати засняли на камеру (фото)

Об этом стало известно во время недавней прогулки звездного семейства, передает Daily Mail.

Также издание опубликовало первые снимки звездной семьи в полном составе. Новоиспеченные родители с сыном Джонатаном и новорожденным младенцем направлялись на пикник в Коннектикуте.

Актриса известна по фильмам "Крэйзи", "Горбатая гора", "Дьявол носит Prada" и "Война невест".

Напомним, в июле 2019 года Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности и показала фото с округлившимся животиком.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #актриса#роды