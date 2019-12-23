Принц Гарри переоделся в Санта-Клауса, чтобы поздравить детей-сирот с Рождеством

Принц Гарри записал видеообращение.

Принц Гарри, который не будет встречать Рождество с королевской семьей, не смог оставить без рождественского сюрприза подопечных благотворительного фонда "Маленькие солдаты Скотти".

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Так, внук королевы Елизаветы II в костюме Санта-Клауса записал трогательное видеообращение, в котором поздравил с Рождеством детей-сирот, чьи родители служили в армии Великобритании.

В минутном ролике Гарри в красном камзоле и с белой бородой, подчеркнул, что ни подвиги родителей ни сами дети никогда не будут забыты.

"Да, я прекрасно знаю, что значит потерять родителей ребенком, - это невероятно трудно. Но я также знаю, что каждый из вас, кто помогает другим, ждет удивительное будущее и фантастическое Рождество. Я слышал, что в этом году вас там 190. Повеселитесь там хорошенько за всех нас! Я также хочу призвать вас, друзья, посмотреть вокруг и понять, что вы все являетесь частью большой и дружной семьи. Вы все невероятно сильны. Ваши родители никогда не будут забыты, и вы никогда не будете забыты. Счастливого Рождества и счастливого Нового года! - сказал принц Гарри в видео, которое на днях показали на традиционной праздничной вечеринке фонда.

Также стоит отметить, что планы королевской семьи относительно празднования Рождества несколько изменились. По словам официального представителя супругов, они действительно будут отмечать праздник с матерью Меган, однако Также стоит отметить, что планы королевской семьи относительно празднования Рождества несколько изменились. По словам официального представителя супругов, они действительно будут отмечать праздник с матерью Меган, однако не в США, а в Канаде.

"Решение остановиться на праздники в Канаде говорит, насколько важна эта страна для Содружества и самих герцога и герцогини. Из соображений безопасности пары мы не будем разглашать никаких других сведений. Просим уважать их право на конфиденциальность", - сказано в официальном комментарии.