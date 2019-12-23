Принц Гарри переоделся в Санта-Клауса, чтобы поздравить детей-сирот с Рождеством
Принц Гарри, который не будет встречать Рождество с королевской семьей, не смог оставить без рождественского сюрприза подопечных благотворительного фонда "Маленькие солдаты Скотти".
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Так, внук королевы Елизаветы II в костюме Санта-Клауса записал трогательное видеообращение, в котором поздравил с Рождеством детей-сирот, чьи родители служили в армии Великобритании.
В минутном ролике Гарри в красном камзоле и с белой бородой, подчеркнул, что ни подвиги родителей ни сами дети никогда не будут забыты.
"Да, я прекрасно знаю, что значит потерять родителей ребенком, - это невероятно трудно. Но я также знаю, что каждый из вас, кто помогает другим, ждет удивительное будущее и фантастическое Рождество. Я слышал, что в этом году вас там 190. Повеселитесь там хорошенько за всех нас! Я также хочу призвать вас, друзья, посмотреть вокруг и понять, что вы все являетесь частью большой и дружной семьи. Вы все невероятно сильны. Ваши родители никогда не будут забыты, и вы никогда не будете забыты. Счастливого Рождества и счастливого Нового года! - сказал принц Гарри в видео, которое на днях показали на традиционной праздничной вечеринке фонда.
"Решение остановиться на праздники в Канаде говорит, насколько важна эта страна для Содружества и самих герцога и герцогини. Из соображений безопасности пары мы не будем разглашать никаких других сведений. Просим уважать их право на конфиденциальность", - сказано в официальном комментарии.