Принц Гарри и Меган Маркл отпразднуют Рождество в Канаде

За рождественскими королевскими традициями вся семья Елизаветы II должна встретиться в резиденции королевы в Сандрингеме.

В сети было много обсуждений относительно страны, в которой герцог и герцогиня Сассекские отпразднуют Рождество. Наиболее вероятными вариантами были Великобритания и США, но стало официально известно, что британский принц со своей женой Меган Маркл и малышом Арчи остановятся в Канаде.

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Так, за рождественскими королевскими традициями вся семья Елизаветы II должна встретиться в резиденции королевы в Сандрингеме. Однако еще ранее СМИ сообщили, что герцоги Сассекские планировали провести праздники с мамой Меган Дорией Редлан в США.

Теперь стало известно, что королевская чета решила остаться на праздники в Канаде, где к ним присоединится мать герцогини Сассекской. Это сообщил представитель королевской семьи своим заявлением, пишет 24 канал со ссылкой на издание People.

"Решение остановиться в Канаде подчеркивает важность этой страны, которая входит в Содружество, для принца и его жены", – говорится в источнике.

Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице в твиттере поздравил супругов и пожелал им хорошего времени в Канаде.

"Принц Гарри, Меган и Арчи, все мы желаем вам тихого и благословенного времени в Канаде. Вы находитесь среди друзей и всегда будете желанными гостями", – написал Трюдо.

Prince Harry, Meghan, and Archie, we're all wishing you a quiet and blessed stay in Canada. You're among friends, and always welcome here. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 21, 2019

Напомним, большинство членов британской королевской семьи в день Рождества собираются в Сандрингеме вместе с королевой Елизаветой II. Сначала они посещают службу в церкви, после чего праздничный обед с Ее Величеством.

Ранее УНИАН сообщал, что герцогиня Кэтрин и принц Уильям 25 декабря приедут к Сандрингем в церковь Святой Марии Магдалины вместе с 6-летним принцем Джорджем и 4-летней принцессой Шарлоттой.