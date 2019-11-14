Принц Гарри и Меган Маркл не будут отмечать Рождество с королевской семьей

Герцоги Сассекские с сыном Арчи проведут праздник с мамой Меган.

Королевская чета принца Гарри и Меган Меган, которые на днях почтили память павших в Первой мировой войне, заявили, что Рождество они будут отмечать не в Сандрингеме, как велят традиции, а далеко от королевской семьи.

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В официальном заявлении Букингемского дворца отмечается, что герцоги Сассекские вместе с сыном Арчи проведут праздник с мамой Меган, Дорией, передает ТСН.

"Герцог и герцогиня Сассекские с нетерпением ждут времени, которое смогут провести с семьей. После того как дважды подряд они отпраздновали Рождество в Сандрингеме, Их Королевские Высочества проведут праздник в этом году как новая семья с матерью герцогини Дорией Регланд. Подобные решения принимались до этого другими членами королевской семьи и имеют полную поддержку Ее Королевского Величества", - говорится в заявлении.

Однако в какой именно стране будут праздновать Рождество принц Гарри и Мегна не уточняется.

Известно также, что праздничные каникулы королевской четы будут продолжаться в течение шести недель. Скорее всего, что они начнутся после последнего официального мероприятия с участием принца Гарри, которое намечено на 28 ноября.