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Регина Тодоренко снялась в откровенном купальнике (фото)

16:31, 11 декабря 2019
Звезды
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Тодоренко роскошно выглядит в кадре / instagram.com/reginatodorenko

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Телезвезда в своем Instagram опубликовала фото, на котором она позирует в пляжном наряде. Тодоренко выбрала черным слитный купальник под пояс с откровенным декольте до пупка, оголяющим грудь.

Пикантности образу придают и высокие разрезы в зоне бедер. Дополнила "лук" Регина массивными сережками и распущенными вьющимися волосами.

Ранее украинская певица Настя Каменских приспустила штаны и показала себя в белье.

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Теги: #фото#ведущая