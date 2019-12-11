Регина Тодоренко снялась в откровенном купальнике (фото)
16:31, 11 декабря 2019Звезды
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Ведущая сверкнула сочной грудью в кадре.
Тодоренко роскошно выглядит в кадре / instagram.com/reginatodorenko
Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко порадовала подписчиков откровенным снимком в купальнике.
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Телезвезда в своем Instagram опубликовала фото, на котором она позирует в пляжном наряде. Тодоренко выбрала черным слитный купальник под пояс с откровенным декольте до пупка, оголяющим грудь.
Пикантности образу придают и высокие разрезы в зоне бедер. Дополнила "лук" Регина массивными сережками и распущенными вьющимися волосами.
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