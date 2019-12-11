Настя Каменских приспустила штаны и показала себя в белье (фото)

Фото за час собрало более 100 тысяч лайков.

Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, продемонстрировала поклонникам результаты похудения - ее фигура стала еще лучше.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует стоя у зеркала в лифчике и приспущенных штанах, демонстрируя упругий живот и трусики.

"Доброе утро, друзья", - подписала Каменских снимок.

"Фигура - секси", "Красотка", "Как всегда шикарна", "Красивая", "Давно не было, опять в трусах", - пишут в комментариях подписчики певицы. Фото за час собрало более 100 тысяч лайков.

Ранее Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с церемонии награждения премии M1 Music Awards.