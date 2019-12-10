Кейт Миддлтон и принц Уильям сходили на теннисную тренировку

Герцогиня Кембриджская Кэтрин любит спорт. Одним из ее хобби является большой теннис.

Недавно Кэтрин со всей своей семьей посетила закрытый спортивный клуб Hurlingham в Фулхэме. Некоторые посетители этого клуба рассказали журналистам, что там Кейт и принц Уильям тренируются постоянно.

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С собой на тренировку они берут детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Пока малыши заняты на детской площадке, их родители могут поиграть в теннис. А еще герцогиня Кембриджская активная гостья Уимблдонского турнира.

Теннисом герцогиня Кэтрин занималась и в детстве. А недавно ее старший сын – 6-летний принц Джордж начал проявлять интерес к этому виду спорта. Кэтрин даже, как-то обмолвилась, что его любимый игрок - швейцарский теннисист Роджер Федерер.