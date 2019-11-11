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Какая тонкая талия: Кейт Миддлтон в утонченном образе приехала на концерт (фото)

08:44, 11 ноября 2019
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Герцогиня Кембриджская Кэтрин и ее супруг принц Уильям  \ REUTERS

Накануне памятной церемонии возложения венков у лондонского кенотафа, члены королевской семьи Британии посетили ежегодный концерт в Альберт-холле в честь Дня памяти павших.

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Герцогиня Кембриджская Кэтрин и ее супруг принц Уильям были запечатлены рядом с королевой Елизаветой II в первом ряду зрительного зала. В этот вечер для них исполняли свои композиции Джеймс Блант, Джефф Голдблюм и Леона Льюис, передает ТСН.

На Кэтрин в этот вечер было лаконичное темное платье с тонким поясом на талии, которое она сочетала с замшевыми лодочками от Jimmy Choo и полупрозрачными черными колготами. В руках Кейт держала небольшой клатч от Alexander McQueen, а ее прическу дополнял черный ободок со стразами от Zara. 

Герцогиня Кембриджская Кэтрин и ее супруг принц Уильям \ REUTERS

Красивый вечерний образ герцогиня также дополнила серьгами с бриллиантами и жемчугом, вечерним макияжем и красивой объемной прической. 

На церемонии возложения венков герцогиня Кембриджская была в черном пальто от Alexander McQueen и стояла рядом с королевой Елизаветой II и герцогиней Корнуольской Камиллой.

Королева Елизавета II и герцогиня Кембриджская Кэтрин \ REUTERS
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Теги: #Елизавета II#Кейт Миддлтон