Какая тонкая талия: Кейт Миддлтон в утонченном образе приехала на концерт (фото)

Герцогиня Кембриджская Кэтрин и ее супруг принц Уильям были запечатлены рядом с королевой Елизаветой II.

Накануне памятной церемонии возложения венков у лондонского кенотафа, члены королевской семьи Британии посетили ежегодный концерт в Альберт-холле в честь Дня памяти павших.

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Герцогиня Кембриджская Кэтрин и ее супруг принц Уильям были запечатлены рядом с королевой Елизаветой II в первом ряду зрительного зала. В этот вечер для них исполняли свои композиции Джеймс Блант, Джефф Голдблюм и Леона Льюис, передает ТСН.

На Кэтрин в этот вечер было лаконичное темное платье с тонким поясом на талии, которое она сочетала с замшевыми лодочками от Jimmy Choo и полупрозрачными черными колготами. В руках Кейт держала небольшой клатч от Alexander McQueen, а ее прическу дополнял черный ободок со стразами от Zara.

Красивый вечерний образ герцогиня также дополнила серьгами с бриллиантами и жемчугом, вечерним макияжем и красивой объемной прической.

На церемонии возложения венков герцогиня Кембриджская была в черном пальто от Alexander McQueen и стояла рядом с королевой Елизаветой II и герцогиней Корнуольской Камиллой.