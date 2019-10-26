Королевская семья готовится к Хеллоуину: Кейт Миддлтон купила детям костюмы в местном магазине - СМИ
Герцоги Кембриджские вместе с детьми будут проводить осенние каникулы в загородном доме в Норфолке. Накануне, 25 октября, Кейт Миддлтон была замечена в местном магазине. Она покупала детям костюмы на Хэллоуин.
Об обычном походе герцогини Кембриджской в местный супермаркет сообщает издание People.
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Также в источнике говорится, что королевская семья уехала на первые каникулы с начала учебного года в свое поместье в Норфолке. А о встрече с Кейт Миддлтон в магазине Sainsbury's сообщил местный житель.
"Она была с Шарлоттой и Джорджем. Они рассматривали костюмы для Хэллоуина. Ее охранник следил за тем, чтобы никто их не фотографировал. Мне удалось сделать снимок, когда она стояла на кассе самообслуживания. Я не знаю, что она купила, но мне кажется, она приобрела что-то к Хэллоуину для своих детей", – рассказал очевидец.
Стоит отметить, что поход за продуктами для Кейт Миддлтон – привычное дело. Ее неоднократно замечали в супермаркетах.